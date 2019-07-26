Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425

Yönetim görev dağılımı yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde ve Voleybol Efeler Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor’da yeni belirlenen yönetim görev dağılımı yaptı.

Yönetim görev dağılımı yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde ve Voleybol Efeler Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor’da yeni belirlenen yönetim görev dağılımı yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
34 Okunma
Yönetim görev dağılımı yaptı

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrasında Sorgun Belediyespor’un yeni yönetimi belirlenmişti. Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından görev dağılımı da yapıldı. Yönetim içerisinde yapılan görev dağılımı ile Kulüp başkanlığını Ergin Gül’ün üstlenirken futbol şubesi de Yavuz Lale, Osman Arslan ve Semih Altan’a emanet edildi. Voleybol takımında ise Kazım Ergün ile Durak Kaya görev yapacak. Osman Arslan’ın, Medya ve iletişimden sorumlu olacağı ekipte, üst kurul delegeliğine Ergin Gül, Yavuz Lale ve Osman Arslan seçildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Köse, tebrik etti
Başkan Köse, tebrik etti
Yozgatspor’da üç transfer
Yozgatspor’da üç transfer
Stat lige hazır
Stat lige hazır
Genç oyuncular ile kampa devam
Genç oyuncular ile kampa devam
Yardımcı antrenör de gitti
Yardımcı antrenör de gitti
Kulüp tabelası değişti
Kulüp tabelası değişti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim