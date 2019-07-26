Yönetim görev dağılımı yaptı

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrasında Sorgun Belediyespor’un yeni yönetimi belirlenmişti. Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından görev dağılımı da yapıldı. Yönetim içerisinde yapılan görev dağılımı ile Kulüp başkanlığını Ergin Gül’ün üstlenirken futbol şubesi de Yavuz Lale, Osman Arslan ve Semih Altan’a emanet edildi. Voleybol takımında ise Kazım Ergün ile Durak Kaya görev yapacak. Osman Arslan’ın, Medya ve iletişimden sorumlu olacağı ekipte, üst kurul delegeliğine Ergin Gül, Yavuz Lale ve Osman Arslan seçildi.