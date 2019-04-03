YOLA DEVAM!

Yozgatspor’un, Yozgatspor Kulübü Derneği’nin takımı olduğunu söyleyen Kazım Arslan, “Bu derneğin başkanı da benim. Yeni bir kongre yapılıncaya kadar zaten bunun dışında bir şey olması mümkün değil” dedi.

Yozgatspor’u bu sene üçüncü lige çıkaracaklarını, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yapacağını vurgulayan Kulüp Başkanı Arslan, “ Yozgatspor Yozgat’ın kulübü. Siyasi bir takım çekişmeler sebebiyle, siyasi bir takım kaygılar nedeniyle Yozgatspor’a birilerinin engel olmak isteyeceğine, Yozgatspor’un yoluna taş koymak isteyeceğine ihtimal vermek istemiyorum” diye konuştu.

Arslan, “Yozgatspor meselesi Kazım Arslan meselesi değil, tüm Yozgat’ın meselesidir” diyerek yeni belediye başkanının da gereken desteği vereceğini ümit ettiğini söyledi.

Arslan, “Buralar şahısların değildir bugün ben gelirim, yarın başkası, öbür gün başkası gelir” sözlerini kullandı.

Başkan Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Yozgatspor’a verilen destek sözünün henüz yerine getirilmediğini de hatırlatarak “ Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından verilen bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gecikmiş yardımın Yozgatspor’a hiçbir faydası olmayacağını vurgulayan Arslan, Yozgatspor sevdası ile siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Arslan, “Bu söz tutulursa biz de çıkar kamuoyu önünde teşekkür ederiz” dedi.

Üçüncü lige çıkmakla birlikte, yönetimde mutlaka bir tazelenme gerekeceğine değinen Arslan,

“Bir kongre ihtiyacı hasıl olabilir. Oturulup değerlendirilir ve o şekilde devam eder. Bizim niyetimiz üçüncü ligde de aynı şekilde yolumuza devam etmektir. Bizim yönetimimizde ve yönetime takviyeler yapmak suretiyle, toplumun büyük kesimini kucaklayan bir yönetim ile Yozgatspor emin adımlarla yoluna devam eder” şeklinde konuştu.