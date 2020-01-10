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Yokluk içinde Play-Off mücadelesi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor tamamen kendi imkanları ile oluşturdukları takımları ile Play-Off mücadelesi veriyor.

Yokluk içinde Play-Off mücadelesi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor tamamen kendi imkanları ile oluşturdukları takımları ile Play-Off mücadelesi veriyor.

10 Ocak 2020 Cuma 03:54
Yokluk içinde Play-Off mücadelesi

Yerköy Bağlarbaşı Köselispor takım kaptanı Ramazan Fidancı, kulüp oyuncularının kendi imkanları ile ayakta tutmaya çalıştıkları takımlarının bu sezon büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Kulüp binası dahi olmayan, gönüllülük esasına göre antrenör ve oyuncuları bulunan takımlarının Play-Off’un en büyük adaylarından biri olduğunu dile getiren Fidancı, ‘’Özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi müsabakalar çıkardık. Birçok paralı takımın, oyuncularına paralar dağıtan, maddi durumları iyi olan takımların başaramadıklarını başardık ve Play-Off yarışının içerisine girdik. Ancak hakkımızın yenildiğini de düşünüyorum. Bizim başarılı olmamızı istemiyorlar, ancak biz yine de son hafta alacağımız puan veya puanlar ile Play-Off’a çıkacağımıza inanıyorum. Kimsenin bir kuruş desteği olmadan, tamamen oyuncularımızın ve bizlerin uğraşları sonucunda sahaya çıkan, başarılı olabilmek adına da elinden geleni yapan, maddi imkanları bulunmamasına rağmen, maddi imkanı bulunan birçok kulübü geride bırakan takımımızın başarılı olmasını istemiyorlar. Ama biz her şeye rağmen yüreğimizi ortaya koyacağız ve son hafta Play-Off’lara çıkan son takım biz olacağız’’ dedi. 

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Yokluk Içinde Play-Off Mücadelesi
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