Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115171
ALTIN
326.103
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9591
EURO
6.6877

YOBiS’TEN KIŞ TURU

YOZGAT’ta kendi aralarında oluşturdukları ve kısa adına YOBİS olan Yozgat Bisiklet Sevenler topluluğu düzenledikleri etkinlik ile kış turu gerçekleştirdiler.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:08
YOBiS’TEN KIŞ TURU

Yozgat Bisiklet Sevenler topluluğu üyelerinden Mehmet Tufan, birkaç arkadaşının bira araya gelerek oluşturdukları grup ile haftanın çeşitli günlerinde bisiklet turları düzenlediklerini söyledi. Birkaç yıldır Yozgat’ta kendi aralarında bisiklet turları yaptıklarını dile getiren Tufan her geçen gün Yozgat Bisiklet Sevenler topluluğuna katılan sayısının arttığını ifade etti. 50 kişiden fazla bir ekip ile Çarşamba günleri şehir turu düzenlediklerinin altını çizen Tufan, ‘’Hafta sonları ise Yozgat’ın çeşitli köylerine bisiklet turları düzenliyoruz. Kış aylarının Yozgat’ta çetin geçmesinden dolayı bu turlarımıza kısmen ara vermiştik. Havaların bir nebze düzelmesinin ardından bu seferde kış turlarına başladık. Bu hafta Cumhuriyet alanında arkadaşlar ile toplanarak Kirazlı göledi tarafında tur düzenledik. Tur sonrasında ise arkadaşlar ile piknik yapıp kışın tadını çıkardık. YOBİS olarak Yozgat’ta hem bisiklet sporunu sevdirmeye, hem insanların spor yapmasına vesile olurken aynı zamanda da bisikletlerimiz ile Yozgat’ın köylerini, güzel bölgelerini, tarihi ve turistlik yerlerini de görme şansı buluyoruz. Ekibimizde her meslek dalından arkadaşlarımız bulunuyor. Baharın sıcak yüzünü gördüğümüz andan itibaren de uzun bisiklet turlarımıza başlayacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
YOBiS’TEN KIŞ TURU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAZIRLIKLARA DEVAM
HAZIRLIKLARA DEVAM
Kaptan umutlu
Kaptan umutlu
Masterler son 4’e kaldı
Masterler son 4’e kaldı
Voleybol turnuvasına devam
Voleybol turnuvasına devam
Havalar ısındı çocuklar sahaya koştu
Havalar ısındı çocuklar sahaya koştu
ENGELLiLER iLK GALiBiYETiNi FARKLI ALDI
ENGELLiLER iLK GALiBiYETiNi FARKLI ALDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim