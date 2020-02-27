YOBiS’TEN KIŞ TURU

Yozgat Bisiklet Sevenler topluluğu üyelerinden Mehmet Tufan, birkaç arkadaşının bira araya gelerek oluşturdukları grup ile haftanın çeşitli günlerinde bisiklet turları düzenlediklerini söyledi. Birkaç yıldır Yozgat’ta kendi aralarında bisiklet turları yaptıklarını dile getiren Tufan her geçen gün Yozgat Bisiklet Sevenler topluluğuna katılan sayısının arttığını ifade etti. 50 kişiden fazla bir ekip ile Çarşamba günleri şehir turu düzenlediklerinin altını çizen Tufan, ‘’Hafta sonları ise Yozgat’ın çeşitli köylerine bisiklet turları düzenliyoruz. Kış aylarının Yozgat’ta çetin geçmesinden dolayı bu turlarımıza kısmen ara vermiştik. Havaların bir nebze düzelmesinin ardından bu seferde kış turlarına başladık. Bu hafta Cumhuriyet alanında arkadaşlar ile toplanarak Kirazlı göledi tarafında tur düzenledik. Tur sonrasında ise arkadaşlar ile piknik yapıp kışın tadını çıkardık. YOBİS olarak Yozgat’ta hem bisiklet sporunu sevdirmeye, hem insanların spor yapmasına vesile olurken aynı zamanda da bisikletlerimiz ile Yozgat’ın köylerini, güzel bölgelerini, tarihi ve turistlik yerlerini de görme şansı buluyoruz. Ekibimizde her meslek dalından arkadaşlarımız bulunuyor. Baharın sıcak yüzünü gördüğümüz andan itibaren de uzun bisiklet turlarımıza başlayacağız’’ dedi.