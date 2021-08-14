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YOBiS TURLARA DEVAM EDiYOR

Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu her hafta sonu köy turları gerçekleştirirken, bu hafta sonu ise Nohutlu Tepesinden Gelin Kayasının bulunduğu bölgeye oradan da kent parka kadar uzanan engebeli arazi turu düzenledi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:33
YOBiS TURLARA DEVAM EDiYOR

Kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu her hafta sonu düzenlediği köy turlarına devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta Azizli bölgesine tur düzenleyen Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu yarın ise Nohutlu tepesinden başlayıp, ceza evi arkasından Cehirlik bölgesine oradan da kent parka kadar uzanan bur yol güzergahında pedal çevirecekler. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Adem Yeşilyurt, yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı uzun süredir istedikleri gibi turlar düzenleyemediklerini hatırlattı. Normalleşme süreci ile birlikte turlara başladıklarını hatırlatan Yeşilyurt, normalleşme sürecinin başlangıcında şehir turları gerçekleştirdiklerini son haftalarda ise engebeli arazilerden köy turlarına başladıklarını belirtti. Her hafta sonu Pazar günleri yaklaşık 20-25 kilometrelik bir yol güzergahı çizdiklerinin altını çizen Yeşilyurt, ‘’Yarın yeni bir tur düzenledik. Şehirden ve asfalttan uzaklaşıp Yozgat'ın kuzey yönünde kalan arazilerde pedal çevireceğiz. Cumhuriyet alanında buluşup saat 11.00 gibi yola çıkacağız. Öncelikle Nohutlu Tepesi'ne tırmanıp Çamlık ve şehir manzarasında kısa bir dinlenme molası vereceğiz. Daha sonra cezaevi istikametindeki toprak yoldan inişe geçeceğiz. Et-Süt Kurumu'nun üstünde kalan, Gelin Kayaları mevkiini uzaktan gören tepenin yamacını dolanarak turlayacağız. Daha sonra Kuzey yönüne doğru tırmanışa geçeceğiz. Bu bölgedeki engebeli arazide ilerleyip geniş bir yay çizerek Kirazlı Göleti ormanlık bölgesinin Kuzeydoğusunda kalan tepelerin sırtlarında gezeceğiz. Bu şekilde Davulbaztepe mevkiine ulaşacak ve itfaiye binası üstünden Kentpark'a varacağız. Burada çay molası vereceğiz.  Mola sonrası Meydanda turumuzu tamamlayacağız’’ dedi. 

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YOBiS TURLARA DEVAM EDiYOR
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