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YOBiS açılışı bugün

YOZGAT Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (YOBİS) resmi açılışı bugün saat 16.00‘da Cumhuriyet alanında gerçekleştirilecek.

YOBiS açılışı bugün

YOZGAT Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (YOBİS) resmi açılışı bugün saat 16.00‘da Cumhuriyet alanında gerçekleştirilecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:57
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YOBiS açılışı bugün

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi olarak akıllı bisiklet paylaşım sistemine dönük çalışmaları 2017 yılı başından itibaren sürdürdüklerini söyledi. Projenin başlangıcından itibaren temel hedeflerimizin başında Yozgat’ta bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülmesini sağlayarak Yozgatlı hemşerilerimizin daha hareketli bir yaşam tarzına özendirmek olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Bununla birlikte sıfır emisyon politikasını ulaşım alanında benimseyerek son derece çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletle vatandaşlarımızı buluşturmak istiyoruz. Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda hızla yaygınlaşan bisiklet kullanımını şehrimizde özendirmek istiyoruz. Saati sadece 1 liraya vatandaşlarımızın bisiklete binmesini sağlayarak şehir içerisinde gitmek istedikleri noktalara otomobil yerine çok daha hızlı ve rahat bir biçimde bisikletle ulaşmalarını istiyoruz. Bunun için şehir merkezinde toplam 5 adet bisiklet terminalini hizmete aldık. Bu terminallerimizde şu an için toplamda 57 adet bisikletle hizmet vermeye başlayacağız. Terminallerimizi henüz açmamış olmamıza rağmen şu an için 100’ün üzerinde vatandaşımız YOBİS sistemine üye olmuş durumda ve hızlı bir biçimde üye sayımız artmaya devam ediyor. Halkımızın bu teveccühü sayesinde ilerleyen dönemde şehir merkezimizdeki bisiklet terminal sayımızın hızla artacağına inanıyoruz. Yozgat’ın şimdiden bisikletli ulaşımı benimsediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bisiklet yollarımızın sayısını artıracağız. Vatandaşlarımız çok daha rahat bisiklet kullanabilecekler. Yozgat gerçek bir bisiklet şehri olduğunu son dört yıldan beri gerçekleştirdiği bisiklet yarışmaları ile kanıtlıyor. Bu hafta içinde yaklaşık 400 bisiklet sporcusunun katılacağı Türkiye yol bisiklet turnuvasını şehrimizde düzenliyoruz. Gelecek yıldan itibaren Yozgat’ta bir bisiklet festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından bisiklet severleri Yozgat’ta ağırlayacağız. İnşallah ilerleyen yıllarda çok daha büyük bisiklet organizasyonlarını şehrimizde gerçekleştireceğiz’’ dedi. 

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