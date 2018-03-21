Yırtık file ile maç

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde, sezon başında çekilen fikstür ile Cumartesi günü oynanması gereken Yozgat Bozokspor-İstanbul Üniversitesi arasındaki müsabaka, salonun dolu olduğu gerekçesiyle Pazar günü saat 17.00’a alındı. Takımlar sahaya çıktı. Hakemler maçın başlama düdüğünü çalmadan, konuk ekibin kalecisi ‘Kale filesinin yırtık olduğunu’ söyledi. Bunun üzerine filedeki yırtık iplerle bağlanarak, giderildi. Maç da gecikmeli olarak başladı.