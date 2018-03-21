Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116432
ALTIN
165.848
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5067
EURO
4.8170

Yırtık file ile maç

Hafta sonu oynanan Yozgat Bozokspor-İstanbul Üniversitesi maçında, filenin yırtık olduğunun tespitiyle, file onarımı yapıldı.

Yırtık file ile maç

Hafta sonu oynanan Yozgat Bozokspor-İstanbul Üniversitesi maçında, filenin yırtık olduğunun tespitiyle, file onarımı yapıldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
14 Okunma
Yırtık file ile maç

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde, sezon başında çekilen fikstür ile Cumartesi günü oynanması gereken Yozgat Bozokspor-İstanbul Üniversitesi arasındaki müsabaka, salonun dolu olduğu gerekçesiyle Pazar günü saat 17.00’a alındı. Takımlar sahaya çıktı. Hakemler maçın başlama düdüğünü çalmadan, konuk ekibin kalecisi ‘Kale filesinin yırtık olduğunu’ söyledi. Bunun üzerine filedeki yırtık iplerle bağlanarak, giderildi. Maç da gecikmeli olarak başladı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tekvando’da Yozgat başarısı
Tekvando’da Yozgat başarısı
Belediye’ye sponsor
Belediye’ye sponsor
Seyhan’a da aynı tarife
Seyhan’a da aynı tarife
Kaymakamlık turnuvası
Kaymakamlık turnuvası
Protesto, tepki, barış
Protesto, tepki, barış
Bayanlar Hentbol takımı iddialı
Bayanlar Hentbol takımı iddialı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim