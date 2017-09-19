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Yine yarıda kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Beşinci grupta mücadele verecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK hafta sonu Kırşehir’de Kırşehir Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 gerideyken çıkan olaylar nedeniyle müsabaka yarıda kaldı. 

Yine yarıda kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Beşinci grupta mücadele verecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK hafta sonu Kırşehir’de Kırşehir Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 gerideyken çıkan olaylar nedeniyle müsabaka yarıda kaldı. 

19 Eylül 2017 Salı 07:00
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Yine yarıda kaldı

Kırşehir Ahi stadında oynanan müsabakada Yozgatspor ilk yarıda vasat bir oyun ortaya koyarken, rakibi Kırşehir Belediyespor daha istekli bir görüntü çizdi. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan kırmızı siyahlı ekip ikinci yarının 66’ıncı dakikasında kalesinde gördüğü golle 2-0 geriye düştü. Golden hemen sonra Yozgatsporlu Ali Tayfun ile Kırşehirsporlu oyuncular arasında tartışma çıktı, tartışmaya diğer oyuncularında dahil olmasıyla arbede yaşandı. Müsabaka hakemi ise maçı iptal etti. 
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele edecek olan Kırşehir Belediyespor, gelecek hafta Pazar günü kendi sahasında oynayacağı zorlu Yeni Kırıkkalespor maçı öncesi en ciddi sınavında hazırlık maçında Yozgatspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, karşıaşmayı Erdi Balcı ve Mustafa Avcı’ının golleriyle 2-0 yendi.
Dk.5: Yozgatspor etkili geldi. Ceza sahası içerisinde Ali Tayfun'un vuruşu müdahale sonrası kornere çıktı. Korner vuruşunda Ahmet'in kafası direkten auta çıktı.
Dk.7: Tugay ara pasında Burak Karayar ortaya çıkarmak isterken hata yaptı ve müsait durumda ki Ali Yıldırım ile topu buluşturamadı.
Dk.9: Kırşehir Belediyespor Tugay ile etkili ataklar bulmaya devam etti. Tugay'ın ceza sahasına getirdiği topu müsait durumda ki Abdullah kaleciye nişanladı.
Dk.14: Yozgatspor etkili geldi. Furkan'ın pasında Ali Tayfun kötü bir vuruş yaparak topu auta attı.
Dk.20: Kırşehir Belediyespor çok etkili geldi. Seyit, Erdi ikilisinin hazırladığı pozisyon da Seyit ceza sahasına sızdı. Seyit ortaya çıkardığı topa Ali Yıldırım dokunamadı.
Dk.25: Yozgatspor ceza sahası dışından frikik kazandı. Frikik de Omar'ın vuruşu üstten auta çıktı.
Dk.30 (GOL): Kırşehir Belediyespor sağ kanatını etkili kullanmaya devam etti. Burak'ın uzun pasında Erdi Balcı kaleci ile karşı karşıya geldi ve topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.
Dk.34: Yozgatspor bu dakikalarda etkinliğini artırdı. Ahmet'in pasında Abdulrezzak Omar vurdu top kornere çıktı.
Dk.37: Kırşehir Belediyespor Sol kanattan Ziya ile pozisyon yakaladı. Ziya ortaladığı topa Burak dokunamadı.
Dk.43: Mehmet Şükrü müsait durumda ki Mesuta topu çıkardı. Mesut topu kullanamadı.
İlk yarı Kırşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı .
Dk.47: Oyuna ikinci yarı dahil olan Mustafa Avcı ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşu az fark ile auta çıktı.
Dk.51: Kırşehir Belediyespor forveti Ali Yıldırım, Burak Karayar'dan aldığı pas sofrasında vuruşu defanstan auta çıktı.
Dk.52: Seyit sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı Ali Yıldırım vuruşu auta çıktı.
Dk.63: İkinci yarı daha etkisiz başlayan Yozgatspor Hakkı Tosun ile pozisyon yakaladı. Hakkı'nın pasıyla buluşan Ali Yakup topu iyi kullanamadı.
Dk.66 (GOL): Kırşehir Belediyespor da ikinci yarı sağ kanatta görev alan Mustafa Avcı, Aminu'nun uzun pası sonrası çizgiden içeriye çalımlarla girdi. Yaydan kaleye sert vuran Avcı topu ağlarla buluşturdu.
Dk.70: Yozgatspor 1959 FK Kulübünden Ali Tayfun ile Kırşehir Belediyespor futbolcuları arasında yaşanılan gerginlik sonrası hakem maçı iptal etti.
Yozgatspor oynadığı bu oyun ile tat vermezken yönetimin teknik direktör noktasında halen somut bir adım atmaması ise tepki topluyor. 
 

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