Yine tribünde...

Ceyhanspor ile deplasmanda oynanan müsabakada hakem tarafından tribüne gönderilen ve Amatör Futbol Disiplin Kurluna sevk edilen Yozgatspor’un tecrübeli teknik direktörü Aydın Yavuz 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Aksaray Belediyespor müsabakasında takımını tribünden yöneten Aydın Yavuz, yarında Kilis Belediyespor müsabakasında takımını tribünden yönetim cezasını dolduracak.
24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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