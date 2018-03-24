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Yine tribünde...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beyinci Grup takılarından Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz aldığı ceza nedeniyle Kilis Belediyespor ile yarın oynanacak olan müsabakada takımını tribünden yönetecek.

Yine tribünde...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beyinci Grup takılarından Yozgatspor da teknik direktör Aydın Yavuz aldığı ceza nedeniyle Kilis Belediyespor ile yarın oynanacak olan müsabakada takımını tribünden yönetecek.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Yine tribünde...

Ceyhanspor ile deplasmanda oynanan müsabakada hakem tarafından tribüne gönderilen ve Amatör Futbol Disiplin Kurluna sevk edilen Yozgatspor’un tecrübeli teknik direktörü Aydın Yavuz 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Aksaray Belediyespor müsabakasında takımını tribünden yöneten Aydın Yavuz, yarında Kilis Belediyespor müsabakasında takımını tribünden yönetim cezasını dolduracak.

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