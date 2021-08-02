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YiNE LOPEZ YiNE MAĞLUBiYET

Yozgat Milli Güreşçi Rıza Kayaalp madalya koleksiyonunda tek eksik parça olan olimpiyat Altın Madalyasına yine kavuşamadı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:44
YiNE LOPEZ YiNE MAĞLUBiYET

Tokyo olimpiyatlarında mindere çıkan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 5-1 yenerek Çeyrek finale yükseldi, Milli güreşçi çeyrek finalde Alman rakibi Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 6-2 mağlup eden Kayaalp, yarı final müsabakasına yükselmeyi başardı. Yarı final müsabakasında ezeli rakibi 3 Olimpiyat 5 Dünya Şampiyonu Kübalı Nunez Lopez ile karşı karşıya geldi. Lolez ile 2 kez olimpiyat finalinde karşı karşıya gelen ve iki müsabakayı da kaybeden Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, bu sefer güçlü rakibi ile yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. 3 Olimpiyat 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kübalı Nunez Lopez karşısında iyi mücadele eden Kayaalp, iki devrede de aldığı birer ihtar puanları ile güçlü rakibine 2-0 mağlup olarak finale yükselmeyi başaramadı. Yozgat’ın gururu Rıza Kayaalp, bugün bronz madalya için mindere çıkacak. 
HEMŞERİLERİNDEN KAYAALP’E 
DESTEK MESAJLARI
Güreş kariyeri boyunca sadece olimpiyat Altın Madalyasını kazanamayan Yozgatlı milli güreşçiye hemşerileri sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırdı. Yarı final müsabakasında ezeli rakibi Kübalı Nunez Lopez ile karşı karşıya gelen Yozgat’ın gururu Rıza Kayaalp, güçlü rakibine 2-0 mağlup olarak hayali olan olimpiyat altın madalyasına bir kez daha veda etti. Üzgün olan Rıza Kayaalp’e Yozgatlı hemşeriye sahip çıktı. Sosyal medya hesaplarından Rıza Kayaalp’e destem veren Yozgatlılar, ‘Sen gönüllerin şampiyonusun’ şeklinde paylaşımlarda bulundular.

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YiNE LOPEZ YiNE MAĞLUBiYET
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