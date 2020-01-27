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YiNE KAZANAMADI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yeni teknik direktörü Cemal Çıldır gözetiminde çıktığı ilk müsabakasını kaybetti.

YiNE KAZANAMADI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yeni teknik direktörü Cemal Çıldır gözetiminde çıktığı ilk müsabakasını kaybetti.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:10
YiNE KAZANAMADI

Lider Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık kasende gördüğü 2 gole engel olamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Yeni teknik ekibi ile geçmişe nazaran biraz daha toparlanmış gözüken ve rakibine oranla biraz daha iyi oynayan kırmızı siyahlı ekip, bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı. İlerisi için umut veren Yozgatspor güçlü rakibi karşısında aldığı bu mağlubiyet ile 20 puanda kalırken puan cetvelinde de 17’inci sıraya geriledi. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Karacabey Belediyespor 11’inci dakikada Gaffar Toplu’nun attığı golle Yozgatspor karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra kontrollü bir oyun sergileyen ve Yozgatspor kalesine kontra ataklarla gitmeye çalışan lider Karacabey Belediyespor istediğini müsabakanın ilk yarısında başardı. Golden sonra kendi yarı alanına çekilen Karacabey Belediyespor karşısında skoru eşitlemek için üst üste ataklar geliştiren kırmızı siyahlı ekip, aradığı golü bulamayınca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da rakip kalede gol arayan kırmızı siyahlı ekip istediği golü bulamadı. Müsabakanın 89’uncu dakikada Onur Özcan ile bir gol daha bulan ev sahibi Karacabey Belediyespor skoru 2-0’a getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 2-0 mağlubiyet ile ayrıldı. 

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