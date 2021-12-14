Yine bir maç yarıda kaldı

Bir müsabaka ise yarıda kaldı. Oynanan 10 müsabakanın 3’ünü ev sahibi takımlar kazanırken 4’ünü ise deplasman takımları kazandı. C Grubunda oynana 4 müsabakanın tamamını deplasman takımları kazanırken Ligde 10 müsabakada toplam 42 gol atıldı. B Grubunda zirve mücadelesi veren iki takım Boğazlıyan Şekerspor ile Kale Gençlikspor Boğazlıyan’da karşı karşıya geldi. Müsabakanın son dakikalarında Kale Gençlikspor’dan bir oyuncu kırmızı kart görünce, kırmızı kart gören oyuncunun müsabaka hakemine fiili olarak müdahale ettiği daha sonra da yardımcı hakeme karşı fiili ve sözlü saldırı olduğu bunu nedenle de müsabaka 89’uncu dakikada hakem tarafından tatil edildiği öğrenildi.