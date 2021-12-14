Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yine bir maç yarıda kaldı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde 5’inci haftasında bir müsabaka yine yarıda kaldı. Hafta sonu oynanan müsabakaların 7’si galibiyet ile sonuçlanırken, 3 müsabaka berabere tamamlandı.

14 Aralık 2021 Salı 00:48
Yine bir maç yarıda kaldı

Bir müsabaka ise yarıda kaldı. Oynanan 10 müsabakanın 3’ünü ev sahibi takımlar kazanırken 4’ünü ise deplasman takımları kazandı. C Grubunda oynana 4 müsabakanın tamamını deplasman takımları kazanırken Ligde 10 müsabakada toplam 42 gol atıldı. B Grubunda zirve mücadelesi veren iki takım Boğazlıyan Şekerspor ile Kale Gençlikspor Boğazlıyan’da karşı karşıya geldi. Müsabakanın son dakikalarında Kale Gençlikspor’dan bir oyuncu kırmızı kart görünce, kırmızı kart gören oyuncunun müsabaka hakemine fiili olarak müdahale ettiği daha sonra da yardımcı hakeme karşı fiili ve sözlü saldırı olduğu bunu nedenle de müsabaka 89’uncu dakikada hakem tarafından tatil edildiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yine Bir Maç Yarıda KaldıIlerigazetesiAralıkSalıSporAmatörKümeFutbolMustafa BacanlıLigMüsabakaGalibiyetBerabereGol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galibiyeti hediye ettiler
Galibiyeti hediye ettiler
Hakemlerden kınama
Hakemlerden kınama
Kulüpler malzemelerine kavuştu
Kulüpler malzemelerine kavuştu
TAKIMLARIMIZDAN iYi HABER
TAKIMLARIMIZDAN iYi HABER
Sorgun nihayet
Sorgun nihayet
İstediğini aldı
İstediğini aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim