Yılmaz’dan da destek geldi

Daha önce de Yozgatspor’un yanında olduğunu ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğu açıklamasını yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, kendisini ziyaret eden Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’dan 20 adet kombine bilet alarak Yozgatspor’a desteğini yaptı. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, ‘’Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz madden ve manen her zaman Yozgatspor’un yanında olacağını ifade etti. 20 adet kombine bilet alarak desteğini başlattı. Yozgatspor camiası da katkı ve desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkürler etti’’ dedi.