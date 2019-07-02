Yılmaz yolcu etti

Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılacak olan Yerköy Kick-Boks takımını Erzurum’a yolcu eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kick-Boks takımlarına başarı dileğinde bulundu. Antrenör Erol Gök gözetiminde Türkiye şampiyonasına katılacak olan Kick-Bokscülerden madalya beklediğini dile getiren Yılmaz, ‘’Umarım Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kick-Boks Türkiye şampiyonasında Yerköy ekibimiz başarılı olurlar ve bizleri gururlandırırlar’’ dedi.
02 Temmuz 2019 Salı 00:00
26 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol