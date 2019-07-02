Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99736
ALTIN
252.218
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1479
EURO
6.3940

Yılmaz yolcu etti

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Türkiye Kick-Boks şampiyonasına katılacak olan Yerköylü Kick-Bokscüleri yolcu etti.

Yılmaz yolcu etti

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Türkiye Kick-Boks şampiyonasına katılacak olan Yerköylü Kick-Bokscüleri yolcu etti.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
26 Okunma
Yılmaz yolcu etti

Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kick-Boks Türkiye şampiyonasına katılacak olan Yerköy Kick-Boks takımını Erzurum’a yolcu eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kick-Boks takımlarına başarı dileğinde bulundu. Antrenör Erol Gök gözetiminde Türkiye şampiyonasına katılacak olan Kick-Bokscülerden madalya beklediğini dile getiren Yılmaz, ‘’Umarım Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kick-Boks Türkiye şampiyonasında Yerköy ekibimiz başarılı olurlar ve bizleri gururlandırırlar’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MASAYA YATIRILDI
MASAYA YATIRILDI
Tekvandoda başarı
Tekvandoda başarı
Arslan’dan yeni bir başarı daha
Arslan’dan yeni bir başarı daha
Gençler gelişim kampında
Gençler gelişim kampında
Dündar tekrar sahalarda
Dündar tekrar sahalarda
TFF Kararını açıkladı
TFF Kararını açıkladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim