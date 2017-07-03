Yıllar sonra ilk defa

Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Ahmet Akgün, “Kulüp başkanımız ve yönetimimizle bir araya gelerek bir sezon açılışı yapmayı planlıyoruz. Bunun çalışmalarını başlattık. Yozgatspor ile maç yapmayı arzu eden takımlarımızdan bir tanesi ile gece maçı yapmayı düşünüyoruz. Hem taraftarlarımız yeni takımı görsün hem de takımımız vitrine çıksın arzusundayız. Bu özel maça mahsus biletli yapmayı planlıyoruz. Belirlenen gişelerde bilet satışı gerçekleşecek. Artık Yozgatlıların ve Yozgatspor sevenlerin bu takıma katkı sağlamalarının zamanı geldi. Bunları söylememiz yönetimsel olarak çok hoşnut karşılanmayabilir ama bu duruma da el atmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece Yozgatspor sadece bizim kulübümüz değil. Yozgatspor 1959 FK, Yozgatlıların kulübü” dedi.

Akgün, “Bu sene Vali Kemal Yurtnaç’ın bize çok yardımcı oluyor. Çok ciddi katkılar sağlayacağını biliyoruz. Kendisi çok açıklamasa da biz katkılarını şimdiden hissetmeye başladık. Sözlerini almaya başladık. Rektör bey yeniden araç tahsisi yapacak. Yakıt yardımını yapıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü saha konusunda yardımlarını esirgemiyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık hiçbir konuda desteğini esirgemiyor. Formalarımızı tahsis ediyor. Diğer kurumlarımızdan da aynı desteği bekliyoruz. İl Spor Güvenlik Kurulu ile ilgili olan sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Sezon başlamadan Emniyet Müdürümüz ve Alay Komutanımız ile durum değerlendirmesi yapacağız. Artık destek zamanı. El birliği ile takımımızı hedefine hep beraber ulaştıracağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür” ifadelerini kullandı.

Akgün, “Taraftarımız Yozgatspor Store’u bekliyor. Ama benim onlara sitemim olacak. Biz taraftarlarımızın isteği üzerine Store projesini gerçekleştirdik. Biz otobüsümüzü doldurup meydana getirdiğimizde taraftarlarımız ürün almadı. Gurbetçi vatandaşlarımız talep gösterdi. En çok satışı internet üzerinden gerçekleştirdik. Taraftarlar bizim ürünlerimizi değil, kendi derneklerini temsil eden ürün yaptırıp kullandılar. Hangi kulübün formasında dernek logosu var? Yozgatspor forması tektir. Tek kalmalıdır. Bunu da herkes giymelidir. Böyle kurumsal olunur. Böyle kulüp olunur. Taraftar forması istediler. Onu da yaptık. 20 liraya forma sattık. 80 liraya da orijinal forma sattık. O da talep görmedi. Aracımız şuan kaplanmış içerisi boş bir şekilde bekliyor. Gerçekten talep olursa biz Store’u faaliyete geçiririz” şeklinde konuştu.