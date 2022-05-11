Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yılın teknik direktörü Özkan oldu

Bir Sosyal Medya hesabı tarafından yapılan anket çalışması neticesinde Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan yılın teknik direktörü seçildi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30
Yılın teknik direktörü Özkan oldu

270 teknik direktörün yer aldığı anket çalışmasında Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan en yüksek oyu alarak yılın teknik direktörü seçildi. Yozgatspor’a ligin ikinci haftasında gelen ve kısıtlı imkanlara rağmen averaj ile şampiyonluğu kaçıran Polat Özkan, Yozgatspor’un başında çıktığı 15 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 de mağlubiyet alarak grup liderliğini averaj ile kaçırmış ve takımı ligi 2’inci sırada tamamlamıştı. Maddi imkansızlıklar, kısıtlı kadro ile gösterdiği başarı ise tarafla tarafsız herkesin taktirini toplan Polat Özkan, bir sosyal medya hesabı tarafından yapılan anket çalışmasında en yüksek oyu alarak 270 teknik adam arasında birinci sırada yer aldı. ‘’Bu şehrin çocuklarına inanın’ diyen Özkan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır sabırla bu günleri beklediğini, şahsına ne zaman taraftar teveccüh etse kendisinin hep başarı için varım dediğini söyledi. Özkan, ‘’Gün geldi bana inanan büyük bir taraftar ordusu ile görevimi bu sene layığı ile yaptığımı düşünüyorum. Tüm Bölgesel Amatör liglerin 270 tane hocası içinde yılın hocası ben seçildim. Ben kimim? Bu şehrin evladı, sizlerin arkadaşı Anadolu çocuğuyum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin lobilerini yenip büyük bir oy farkı ile yılın hocası seçilmenin gururunu yaşıyorum. Şahsıma daima destek olan sevenlerime, büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bu sezon büyük bir şampiyonluk için daha büyük heyecan inanç azim ile yeni sezonda görüşürüz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yılın Teknik Direktörü Özkan OlduSosyal MedyaYozgatsporPolat ÖzkanYozgatIlerigazetesiHaber11Mayısçarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziyaretçilerini bekliyor
Ziyaretçilerini bekliyor
Turnuva başladı
Turnuva başladı
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
‘Evinin Sultanları’ sahalarda
‘Evinin Sultanları’ sahalarda
Hazırlıklar başladı
Hazırlıklar başladı
Kızlar mağlubiyet ile tamamladı
Kızlar mağlubiyet ile tamamladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim