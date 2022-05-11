Yılın teknik direktörü Özkan oldu

270 teknik direktörün yer aldığı anket çalışmasında Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan en yüksek oyu alarak yılın teknik direktörü seçildi. Yozgatspor’a ligin ikinci haftasında gelen ve kısıtlı imkanlara rağmen averaj ile şampiyonluğu kaçıran Polat Özkan, Yozgatspor’un başında çıktığı 15 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 de mağlubiyet alarak grup liderliğini averaj ile kaçırmış ve takımı ligi 2’inci sırada tamamlamıştı. Maddi imkansızlıklar, kısıtlı kadro ile gösterdiği başarı ise tarafla tarafsız herkesin taktirini toplan Polat Özkan, bir sosyal medya hesabı tarafından yapılan anket çalışmasında en yüksek oyu alarak 270 teknik adam arasında birinci sırada yer aldı. ‘’Bu şehrin çocuklarına inanın’ diyen Özkan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır sabırla bu günleri beklediğini, şahsına ne zaman taraftar teveccüh etse kendisinin hep başarı için varım dediğini söyledi. Özkan, ‘’Gün geldi bana inanan büyük bir taraftar ordusu ile görevimi bu sene layığı ile yaptığımı düşünüyorum. Tüm Bölgesel Amatör liglerin 270 tane hocası içinde yılın hocası ben seçildim. Ben kimim? Bu şehrin evladı, sizlerin arkadaşı Anadolu çocuğuyum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin lobilerini yenip büyük bir oy farkı ile yılın hocası seçilmenin gururunu yaşıyorum. Şahsıma daima destek olan sevenlerime, büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bu sezon büyük bir şampiyonluk için daha büyük heyecan inanç azim ile yeni sezonda görüşürüz’’ dedi.