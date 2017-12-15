Yılın son maçına çıkacaklar

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın Çarşamba BESK takımı ile bu yılın son müsabakasına çıkacaklarını söyledi.

Her geçen gün takımlarının iyiye gittiğini ve Çarşamba BESK takımı karşısında galip geleceklerine inandıklarını dile getiren Aytınkuyu,

‘’Bu senenin son müsabakasında Çarşamba BESK takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimizi yenerek seneyi mutlu kapatmak istiyoruz. Çarşamba BESK takımı ile oynayacağımız müsabakanın ardından önümüzdeki haftayı maç yapmadan bay geçireceğiz. Yeni yılın ilk müsabakasında ise Kuzey Yıldızı takımı ile karşılaşacağız. Yarın konuk edeceğimiz Çarşamba BESK takımı ile oynayacağımız maçın son hazırlıklarını bu gün tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi.