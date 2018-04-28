Yıldızlar mücadelesi başladı

Oldukça çekişmeli başlayan müsabakalarda takımlar birbirlerini yenebilmek için ellerinden geleni yaptı. Erkeklerde 8 kızlarda 8 olmak üzere toplam 16 takımın mücadele edeceği yarı final müsabakalarında kızlar ve erkekler kendi ikişer grup halinde mücadele ediyorlar. Erkekler A Grubunda İzmir, İstanbul, Samsun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri yer alırken, B grubunda ise Kayseri, Hatay, Eskişehir ve Bursa ekipleri yer aldı. Kızlar A grubunda Bolu, Afyon, Adana ve İzmir, B Grubunda ise Tokat, Konya, Denizli, İstanbul ekipleri yer aldı. Yarın tamamlanacak olan müsabakalarda kendi gruplarını ilk iki sırada alan atıklar çapraz eşleşme yapacak. Çapraz eşleşme sonucunda galip gelen iki takım ise Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.