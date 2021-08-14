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Yıldızlar ligi Ankara’da yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu 2021 faaliyet programı kapsamında Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Lig Müsabakaları Ankara'da devam ediyor.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:31
Yıldızlar ligi Ankara’da yapıldı

11 takımın mücadele ettiği ligde bugün oynanacak olan müsabakalar sonrasında tamamlanacak. Ankara Taha Akgül Spor Salon’unda yapılan güreş müsabakalarına Yozgat Ata Gençlikspor Kulübü de katıldı. B Grubunda mücadele eden Yozgat Ata Gençlikspor Kulübü Samsun Kavak Gençlik Spor Kulübü ve Konya Selçuklu Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. 6-4 yenildik. Antrenör Cafer Kayışdağ gözetiminde müsabakalara katılan Yozgat Ata Gençlikspor Kulübü dün oynadığı müsabakalarda Samsun Kavak Gençlik Spor Kulübü ve Konya Selçuklu Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele eden Yozgat Ata Gençlikspor Kulübü iki rakibine de 6-4 mağlup oldu. Bu gün ise Rize Gençlikspor ve İstanbul Kasımpaşaspor takımları ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat temsilcisi güçlü rakiplerini yenmek istiyor. 

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Yıldızlar Ligi Ankara’da Yapıldı
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