Yıldızlar gruplara hazırlanıyor

Kızlarda il birinci olarak gruplarda Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanan AYÇ Ortaokulu, hedefini grup birinciliği olarak belirledi. Diğer il şampiyonlarının katılacağı grup müsabakalarında, yarı finale yükselmek istediklerini söyleyen AYÇ Ortaokulu sporcuları, grup müsabakalarına çok iyi hazırlanarak hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Erkeklerde Yozgat şampiyonu olan Fatma Temel Turhan Ortaokulu sporcuları ise Grup müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını ve gruptan çıkacaklarına inandıklarını vurguladılar.