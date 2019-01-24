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Yıldızlar gruplara hazırlanıyor

OKUL Sporları kapsamında yıldız kızlar ve erkeklerde il şampiyonu olan AYÇ Ortaokulu ile Fatma Temel Turhan Ortaokulu 21-24 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Yıldızlar gruplara hazırlanıyor

OKUL Sporları kapsamında yıldız kızlar ve erkeklerde il şampiyonu olan AYÇ Ortaokulu ile Fatma Temel Turhan Ortaokulu 21-24 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyorlar.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Yıldızlar gruplara hazırlanıyor

Kızlarda il birinci olarak gruplarda Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanan AYÇ Ortaokulu, hedefini grup birinciliği olarak belirledi. Diğer il şampiyonlarının katılacağı grup müsabakalarında, yarı finale yükselmek istediklerini söyleyen AYÇ Ortaokulu sporcuları, grup müsabakalarına çok iyi hazırlanarak hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Erkeklerde Yozgat şampiyonu olan Fatma Temel Turhan Ortaokulu sporcuları ise Grup müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını ve gruptan çıkacaklarına inandıklarını vurguladılar.

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