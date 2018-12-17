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Yıldızlar geçidi

ANADOLU Yıldızlar Ligi İç Anadolu Grubu Voleybol Grup Müsabakalarına Yozgat ev sahipliği yaptı.

Yıldızlar geçidi

ANADOLU Yıldızlar Ligi İç Anadolu Grubu Voleybol Grup Müsabakalarına Yozgat ev sahipliği yaptı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Yıldızlar geçidi

Spor Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan, ANALİG İç Anadolu Grubu Voleybol Grup Müsabakalarında, Yozgat ile birlikte Ankara - Çankırı - Kayseri - Kırşehir - Konya - Nevşehir - Niğde - Sivas - Aksaray – Kırıkkale illerinden gelen kız ve erkek takımları mücadele verdi. Celal Atik ve Rıza Kayaalp Spor Salonlarında oynanan müsabakalar dün akşam tamamlandı. Müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Yıldızların mücadelesi nefes kesti.

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