Yıldızlar futbol turnuvası tamamlandı

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda tüm rakiplerin geride bırakan erkeklerde Yerköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kızlarda ise Merkez Ortaokulu şampiyonluk turu attı. Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakalar sonrasında yıldız erkeklerde Yerköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci olurken, Şefaatli Fatih Ortaokulu ikinci, Boğazlıyan Şehit Yalçın Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Yozgat Merkez Ortaokulu birinci oldu. Yıldızlar futbol turnuvasında il birincisi olan Yozgat Merkez Ortaokulu ile Yerköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yapılacak olan grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler. •Rabia Şahin•