Yıldırım’a yeni görev

Yozgat esnaflık yapan Güven Gümüş sahibi Muhsin Yıldırım, Çamlıkspor’da üstlendiği yeni görevini en iyi şekilde yapacağını, hedefli bir takım oluşturduklarını söyledi. Yıldırım, ‘’Çamlıkspor ailesiyle Türk sporuna, dolayısı ile Yozgat sporuna hizmet edeceğim için çok mutluyum. Her geçen gün adından söz ettiren büyüyen bir Çamlıkspor var. Bu büyümede birazda benim katkım olursa ne mutlu bana, her türlü destek için buradayım. 2018-2019 sezonu hayırlı olsun futbolcu arkadaşlara başarılar diliyorum’’ dedi.