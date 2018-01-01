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YILBAŞI HEDİYESİ

CAN Çağnay Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nü 33-29 mağlup ederek yeni yıla mutlu girdi.

YILBAŞI HEDİYESİ

CAN Çağnay Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor, konuk ettiği Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nü 33-29 mağlup ederek yeni yıla mutlu girdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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YILBAŞI HEDİYESİ

Malatya Bölgesi’nden Arif İklim ve Cemal Eğiniç’in yönettiği maçta zaman zaman atmosfer yükseldi. Karşılaşmaya temsilcimiz hücumda başladı. İlk dakikalarda iki takımda karşılıklı goller bularak dengeli gitti. 5 dakikası 4-4 ile geçilen maçın 10’uncu dakikası da 6-6 ile geçildi. Kırmızı siyahlı temsilcimiz 15’inci dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koydu ve agresif savunmasına karşılık hızlı hücumlarla etkili olmaya başladı. 20’inci dakikayı 11-9 ile geçen temsilcimiz bu dakikadan sonra oyun hakimiyetini rakibe teslim etti. 25’inci dakikayı 13-14 önde geçen konuk ekip, devreyi de 16-17 tamamladı.  Temsilcimiz İkinci yarıda iyi savunması ve hücumda bulduğu pozisyonları iyi değerlendirebilmesiyle farkı artırmaya başladı. 40’ıncı dakikadan sonra oyunu koparmaya başlayan kırmızı siyahlı ekimiz 45’inci dakikayı 25-23, 50’inci dakikayı da 29-27 önde geçti. Yozgat Bozokspor kalecisi Akın Cera ikinci yarıda kritik kurtarışlar yaparak farkın artmasında etkili oldu. 55’inci dakikayı 31-27 ile geçen kırmızı siyahlı takım  maçın sonunda evinde 33-29 galip gelerek Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nü mağlup etmeyi başardı. Yozgat Bozokspor’da Enes ve Çağrı, Ankara Hentbol İhtisas Kulübü’nü Emre sarı kart gördü. Kritik karşılaşmada Yozgat Bozokspor’dan Burak, Enes ve Erdem, konuk ekipte ise Emre ve Mert iki dakika cezası aldılar.

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