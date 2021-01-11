YIKIMINA BAŞLADI

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Yozgat Bozok Stadı, yerine yenisi yapılmak üzere yıkılmaya başlanıldı. 2001 yılında Galatasaray’ın Yimpaş Yozgatspor’a maçın ilk 1.5 dakikasında Ayew ve Preko’nun attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşüp, 4-2 yenildiği maça sahne olan Bozok Stadı, 70 gün içerisinde yerle bir olacak. Yozgat Bozok Stadının yıkımına, misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele veren Yozgatspor’un ilk yarı müsabakalarını tamamlamasının ardından başlanıldı. Yozgat Bozok Stadı’nın hurda karşılığı yıkım ihalesi 54 firmanın katılımı ile geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde yapıldı. İlk yarı müsabakalarının tamamlanması ile yer teslimi yapılarak, yıkıma start verildi. 1974 yılında yapımı tamamlanan Yozgat Bozok Stadında uzun yıllar toprak zemin maçlar oynandı. 1990 yıllının başlarında çimlendirilen stat bu güne kadar birkaç kez tadilata alındı. 46 yıl sonra yıkımına karar verilen Yozgat Bozok Stadının yerine yenisi yapılacak. Yakım çalışmaları 70 gün içerisinde tamamlanacak. Hurda karşılığında gerçekleştirilen ihalede yüklenici firma, yıkım sonrasında çıkacak hurdalar için Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 1 milyon 700 bin lira ödeme yapacak. Yeni Stadın yapım ihalesi de tamamlandı. Yüklenici firma, yıkım sonrasında yeni stadın yapımına başlayıp, 500 gün içerisinde de inşaatı tamamlayacak. Yeni stat yapımında, stadın çim zeminine dokunulmayacak.