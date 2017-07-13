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Yiğitler meydanda

Millî Güreşçi Nasuh Akar, doğum yeri olan Yozgat‘ın Yenifakılı İlçesi’ne bağlı Yiğitler Köyü’nde düzenlenen şenlik de anıldı.

Yiğitler meydanda

Millî Güreşçi Nasuh Akar, doğum yeri olan Yozgat‘ın Yenifakılı İlçesi’ne bağlı Yiğitler Köyü’nde düzenlenen şenlik de anıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:07
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Yiğitler meydanda

1946 Stokholm, 1949 İstanbul Avrupa Şampiyonalarında, 1948 Londra Olimpiyatları'nda ve 1951 Helsinki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Milli güreşçimiz Nasuh Akar'ın (1922-1984), Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı ve eski adı Sorsavuş olan köyüne Yiğitler ismi verilirken, milli güreşçinin adı her yıl düzenlenen etkinliklerle yaşatılmaya çalışılıyor.
Yenifakılı İlçesi’ne bağlı Yiğitler Köyü’nde dördüncüsü düzenlenen şenliğe Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Boğazlıyan Kaymakamı Sinan Davutoğlu, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Dernek Başkanı Ali Cenk, Yenifakılı Pancar Bölge Müdürü İbrahim Horsanalı, Pandoğa A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Cevdet Aslan, Panpet Yönetim Kurulu üyesi Ender Taflıoğlu, Kayseri Şeker Güreş takımı sorumlusu Cengiz Öztoprak sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Yiğitler Köyü halkı katıldı. 
Şenliğe güreş takımı  ile katılan Kayseri Şeker Spor güreşçileri de yaptıkları gösteri ve  müsabakalarıyla göz doldurdu.

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