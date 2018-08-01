Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96952
ALTIN
193.388
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4494
EURO
5.7438

Yetenekli sporcular Antrenmanda

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması sonucunda yetenekleri belirlenen yaklaşık 200 öğrenci il genelinde antrenmanlara devam ediyor.

Yetenekli sporcular Antrenmanda

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması sonucunda yetenekleri belirlenen yaklaşık 200 öğrenci il genelinde antrenmanlara devam ediyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
8 Okunma
Yetenekli sporcular Antrenmanda

Yaz Spor Okulları kapsamında Spor Bakanlığı’nın belirlediği yaklaşık 200 sporcu yeteneklerine göre branşlaştırılarak Antrenörler eşliğinde Antrenman yapıyorlar. Belirlenen bu 200 civarındaki öğrenciler üzerinde Antrenmanların ne kadar faydalı olduğu ve yeteneklerini geliştirip geliştirmedikleri konusunda yeniden bir tarama yapılacağı bildirildi. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Mayıs ayı itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da İlköğretim 3’üncü sınıfta okuyan bütün öğrencileri yetenek taramasından geçirdiklerini söyledi. 5 bin civarında öğrenci üzerinde yetenek taraması yapıldığını dile getiren Güneşer, ‘’Yapılan testler sonucunda aldığımız verilere göre 200 civarındaki öğrenci şuanda yetenekleri doğrultusunda Yaz Spor Okulları kapsamında antrenmanlara alıyoruz. Bunun için Antrenörlerimizi görevlendirdik. Her öğrenci kendi bulunduğu yerde bu antrenmanlara başladı. İl genelinde bu antrenmanlarımız devam ediyor. Okullar açılıncaya kadar devam edecek okullar açıldıktan sonra yeniden yapılacak olan bir planlama ile bu 200 sporcu antrenmanları hiç bırakmadan yıl boyu devam ettirilecek. Tekrar bu öğrenciler üzerinde yetenek taraması yapılacak. Verilen antrenmanlar sonucunda bu öğrencilerin seviyesi nereye geldi, onun üzerinden tekrar planlama yapılarak öğrencinin kendi yeteneğine göre yönlendirilecek’’ dedi. 

Son Güncelleme: 31.07.2018 18:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor Çalışıyor
Yozgatspor Çalışıyor
Mültecilere değerler eğitimi
Mültecilere değerler eğitimi
BOZOK STADI DENETLENDi
BOZOK STADI DENETLENDi
YARIŞ ATLARI YOZGATLI
YARIŞ ATLARI YOZGATLI
Sağlıklı yaşam için koşuyorlar
Sağlıklı yaşam için koşuyorlar
Yahya Ünal Tarım Kredi’de
Yahya Ünal Tarım Kredi’de

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim