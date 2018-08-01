Yetenekli sporcular Antrenmanda

Yaz Spor Okulları kapsamında Spor Bakanlığı’nın belirlediği yaklaşık 200 sporcu yeteneklerine göre branşlaştırılarak Antrenörler eşliğinde Antrenman yapıyorlar. Belirlenen bu 200 civarındaki öğrenciler üzerinde Antrenmanların ne kadar faydalı olduğu ve yeteneklerini geliştirip geliştirmedikleri konusunda yeniden bir tarama yapılacağı bildirildi. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Mayıs ayı itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da İlköğretim 3’üncü sınıfta okuyan bütün öğrencileri yetenek taramasından geçirdiklerini söyledi. 5 bin civarında öğrenci üzerinde yetenek taraması yapıldığını dile getiren Güneşer, ‘’Yapılan testler sonucunda aldığımız verilere göre 200 civarındaki öğrenci şuanda yetenekleri doğrultusunda Yaz Spor Okulları kapsamında antrenmanlara alıyoruz. Bunun için Antrenörlerimizi görevlendirdik. Her öğrenci kendi bulunduğu yerde bu antrenmanlara başladı. İl genelinde bu antrenmanlarımız devam ediyor. Okullar açılıncaya kadar devam edecek okullar açıldıktan sonra yeniden yapılacak olan bir planlama ile bu 200 sporcu antrenmanları hiç bırakmadan yıl boyu devam ettirilecek. Tekrar bu öğrenciler üzerinde yetenek taraması yapılacak. Verilen antrenmanlar sonucunda bu öğrencilerin seviyesi nereye geldi, onun üzerinden tekrar planlama yapılarak öğrencinin kendi yeteneğine göre yönlendirilecek’’ dedi.