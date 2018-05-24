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Yetenek taramasına devam

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması ilçeler ile devam ediyor.

Yetenek taramasına devam

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması ilçeler ile devam ediyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Yetenek taramasına devam

Daha önce Yozgat merkez Celal Atik Spor Salon’unda yapılan yetenek taramasının ardından il merkezi tamamlanarak ilçelerde tarama yapılmaya başlandı. Dört gündür Sorgun Spor Salon’una kurulan ekipmanlar ile yetenek taraması yapan 8 Antrenör ve 10 Beden Eğitim Öğretmeni, bugün itibariyle Çekerek ilçesinde yetenek taramasına devam edecek. Öğrenci yoğunluğuna göre kalan 12 ilçede bir yada iki tarama yapacak olan ekip, işlemleri okulların yıl sonu tatiline girmeden önce tamamlayarak taranan çocukların Spor Bakanlığı veri havuzuna gönderecekler. 
 

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