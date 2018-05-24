Daha önce Yozgat merkez Celal Atik Spor Salon’unda yapılan yetenek taramasının ardından il merkezi tamamlanarak ilçelerde tarama yapılmaya başlandı. Dört gündür Sorgun Spor Salon’una kurulan ekipmanlar ile yetenek taraması yapan 8 Antrenör ve 10 Beden Eğitim Öğretmeni, bugün itibariyle Çekerek ilçesinde yetenek taramasına devam edecek. Öğrenci yoğunluğuna göre kalan 12 ilçede bir yada iki tarama yapacak olan ekip, işlemleri okulların yıl sonu tatiline girmeden önce tamamlayarak taranan çocukların Spor Bakanlığı veri havuzuna gönderecekler.

