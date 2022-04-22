Yetenek taramasına devam

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin kapsamında Yozgat İl merkezinde bulunan okullarda ilköğretim üçüncü ve dördüncü sınıfa giden yaklaşık 3 bin öğrenci üzerinde yetenek taraması çalışmaları devam ediyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından yapılan yetenek taramasına alınan öğrencilerin verile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda oluşturulan spor havuzunda toplanacağı ve toplanan bu verilere göre gençlerin yeteneği olan spor dallarına yönlendirileceği belirtildi. 7 istasyondan oluşan yetenek taramasında öğrenciler Antrenörler eşliğinde taramadan geçiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor.