YETENEK TARAMASINA DEVAM

Sarıkaya Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Spor Salon’larında yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi çalışmalarını, yerinde inceleyen Kaymakamı Samet Serin, yetkililerden bilgi alarak yetenek taraması testlerinin ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programının amacı. sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

TARAMA SIRASINDA

NELER YAPILIYOR

İlk taramada ve seçim aşamasında Temel Motorik, Esneklik, Dikey Sıçrama, El Kavrama Kuvveti, Geriye Sağlık Topu Atma, Sürat, Çeviklik ve Antropometrik, Boy, Kilo, Kulaç Uzunluğu, Oturma Yüksekliği test ve ölçümler yapılmaktadır. Eğitim aşamasında ve sonrasında ise test ve ölçümlere Koordinasyon, Mekik, Denge ve Reaksiyon testleri de eklenmektedir.