Yetenek taraması yeniden

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin kapsamında bu yıl yeniden ilköğretim üçüncü sınıfa devam eden öğrencilere yönelik yetenek taraması yapılacağı bildirildi. Bu ayın sonunda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından yapılacak olan yetenek taramasının geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine il merkezinden başlayacağı ve ilçeler ile devam edileceği öğrenildi. Yetenek taraması yapılacak olan İlköğretim Üçüncü Sınıf öğrencilerinin verile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda oluşturulan spor havuzunda toplanacağı ve toplanan bu verilere göre gençlerin yeteneği olan spor dallarına yönlendirileceği belirtildi. 7 istasyondan oluşan yetenek taramasında öğrenciler 14 Antrenör eşliğinde taramadan geçirileceği kaydedildi.