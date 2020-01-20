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Yetenek taraması

TÜRKİYE Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aydıncık ilçesinde yetenek tarama testleri yapıldı.

Yetenek taraması

TÜRKİYE Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aydıncık ilçesinde yetenek tarama testleri yapıldı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:15
Yetenek taraması

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinde uygulamaya konulan 3’üncü sınıf öğrencileri üzerinde sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında Aydıncık ilçesindeki öğrencilerin katılımı ile testler Sorgun ilçesindeki Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aydıncık ilçesinden öğrenciler Sorgun ilçesine taşındı. 

Anahtar Kelimeler:
Yetenek Taraması
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