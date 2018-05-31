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YETENEK TARAMASI

YOZGAT il genelinde ilköğretim üçüncü sınıfa devam eden yaklaşık 5 bin öğrenci üzerinde yapılan yetenek taraması çalışmaları Sarıkaya ilçesiyle devam etti.

YETENEK TARAMASI

YOZGAT il genelinde ilköğretim üçüncü sınıfa devam eden yaklaşık 5 bin öğrenci üzerinde yapılan yetenek taraması çalışmaları Sarıkaya ilçesiyle devam etti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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YETENEK TARAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yapılan yetenek taramasında Sarıkaya ilçesinde bulunan öğrencilerin Sarıkaya Spor Salon’unda kurulan parkurlarda yetenekleri belirlendi. Bu gün Akdağmadeni ilçesinde olacak olan yetenek tarama eki 5 Haziran tarihine kadar il genelindeki bütün ilköğretim 3’üncü sınıf öğrencilerinin yeteneklerini belirlemiş olacaklar. 

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