YETENEK TARAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yapılan yetenek taramasında Sarıkaya ilçesinde bulunan öğrencilerin Sarıkaya Spor Salon’unda kurulan parkurlarda yetenekleri belirlendi. Bu gün Akdağmadeni ilçesinde olacak olan yetenek tarama eki 5 Haziran tarihine kadar il genelindeki bütün ilköğretim 3’üncü sınıf öğrencilerinin yeteneklerini belirlemiş olacaklar.