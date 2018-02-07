YETENEK TARAMASI

Gençlik Spor Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol doğrultusunda, Sarıkaya ilçesindeki okullarda sportif yetenek taramasına başlayan antrenörler, yetenekli gençleri, yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendiriyor. Sarıkaya ilçesinde görev yapan Antrenörler, okul ziyaretlerinde bulunarak, ilkokul 3 ve 4’üncü sınıflar ile ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerine sporun faydaları ve ilçede yürütülen sportif faaliyetler hakkında bilgi veriyor. Daha sonra, yetenek testine alınan öğrenciler, yapabilecekleri spor branşına yönlendiriliyor.