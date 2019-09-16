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Yetenek taraması değerlendirildi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ‘Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerin gelişimleri, yapılacak olan faaliyetler masaya yatırıldı.

Yetenek taraması değerlendirildi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Akgül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ‘Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerin gelişimleri, yapılacak olan faaliyetler masaya yatırıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Yetenek taraması değerlendirildi

Akgün, geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilen projesi kapsamında 81 ilde ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının tarandığını, Yozgat il genelinde ise 4 bin 500 öğrenciye ulaşıldığını bildirdi. Akgün, sporun insanı zihnen, bedenen sağlıklı tuttuğunu, aynı zamanda en yararlı sosyal etkinliklerinden birisi olduğunu ifade etti. Spor Şube Müdürümüz Özgür Akgün, “Sağlıklı bir gelecek için çocukların erken yaşta spora yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi istiyoruz” dedi. Akgün, geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında, bu yıl hedefin 6 bin  öğrencinin bu uygulamadan yararlanmasını hedeflediklerini söyledi. 

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