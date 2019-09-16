Yetenek taraması değerlendirildi

Akgün, geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilen projesi kapsamında 81 ilde ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının tarandığını, Yozgat il genelinde ise 4 bin 500 öğrenciye ulaşıldığını bildirdi. Akgün, sporun insanı zihnen, bedenen sağlıklı tuttuğunu, aynı zamanda en yararlı sosyal etkinliklerinden birisi olduğunu ifade etti. Spor Şube Müdürümüz Özgür Akgün, “Sağlıklı bir gelecek için çocukların erken yaşta spora yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi istiyoruz” dedi. Akgün, geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında, bu yıl hedefin 6 bin öğrencinin bu uygulamadan yararlanmasını hedeflediklerini söyledi.