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Yetenek taraması başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Celal Atik Spor Salon’unda başladı.

Yetenek taraması başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Celal Atik Spor Salon’unda başladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Yetenek taraması başladı

8 Antrenör ve 10 Beden Eğitimi Öğretmeni gözetiminde start alan yetenek taraması 5 Haziran tarihine kadar devam edecek. İl Merkezinde başlatılan tarama sonunda ilçelerde de oluşturulacak istasyonlar ile İlköğretim üçüncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrencinin yetenek taraması yapılacak. Yapılan bu yetenek taraması Spor Bakanlığı veri havuzunda toplanarak uzmanlar tarafından değerlendirilip öğrencilerin yeteneği olduğu spor dallarına yönlendirmeleri yapılacak. 

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