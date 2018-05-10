Yetenek taraması başladı

8 Antrenör ve 10 Beden Eğitimi Öğretmeni gözetiminde start alan yetenek taraması 5 Haziran tarihine kadar devam edecek. İl Merkezinde başlatılan tarama sonunda ilçelerde de oluşturulacak istasyonlar ile İlköğretim üçüncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrencinin yetenek taraması yapılacak. Yapılan bu yetenek taraması Spor Bakanlığı veri havuzunda toplanarak uzmanlar tarafından değerlendirilip öğrencilerin yeteneği olduğu spor dallarına yönlendirmeleri yapılacak.