Yetenek sınavı yapıldı

Türkiye’nin pek çok ilinden Yozgat'a gelen öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi olmak için Spor Bilimleri Fakültesi’ne yapılan bin 369 online müracaat sonrasında parkur sınavı için 624 aday katıldı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Şenol Akın, Genel Sekreter Uğur Kölemen özel yetenek sınavının yapıldığı spor salonunu ziyaret ederek sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü’den sınav ve parkur hakkında bilgi alarak ‘’2010 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz bugün Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında alanlarında uzman öğretim elemanları ile öğrencilerimize kaliteli eğitim hayatı sunmaktadır. Sunulan teknik ve fiziki imkânlarla, bunun yanında akademik bilgi birikimi yüksek olan öğretim elemanlarımızın yönlendirmesiyle ileride iyi birer Beden Eğitimi Öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticisi olarak birçok başarıya imza atacağınıza inanıyorum’’ dedi.

Spor Bilimleri Fakültemize Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği olarak 4 yıllık lisans eğitimi verilen bölümlerine öğrenci aldıklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Güçlü ise, okula yoğun bir talebin olduğunu belirtti. Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümleri için Milli sporcu ve spor lisesi mezunlarının 160, diğer adayların ise 190 puan ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde ise ilk 800 bin sıralamasına giren adayların başvurduğu özel yetenek sınavı ile spor becerilerini ölçtüklerini İfade etti. Prof. Dr. Güçlü, adayların, güçlerinin, kuvvetlerinin, dayanıklılıklarının ve sporculuklarının test edildiği bir sınavdan geçirdiklerini, buradan aldıkları puanla birlikte en yüksek puanı alan 220 öğrenciyi okullarına seçeceklerini vurguladı. Prof. Dr. Güçlü, ‘’2 Eylül tarihinde asil ve yedek adaylarımızın listesi açıklanacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak akademik ve idari kadrolarıyla birlikte aramıza yeni katılacak olan öğrencilerimizle, sağlam ve dinamik bir birliktelik oluşturacağımıza inanıyor, başarılar diliyorum’’ diye konuştu.