Yetenek avcılarına eğitim

Antalya’da düzenlenen eğitim toplantısına Yozgat’tan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bağçeci, Antrenör Durak Tekgül, Beden Eğitimi Öğretmeni Taner Çelik ve BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Karaç, katıldı.

Antalya’daki eğitimde katılımcılara uygulama talimatı, test bataryası, istasyonlar, ölçüm cihazları, test protokolleri, yazılım, organizasyon yapısı, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yazılı, görsel materyallerle desteklenen eğiticilerin eğitimi programında, davranış ve iletişim becerileri, engellilerde yetenek seçimi, sporda çocuk koruma konularında seminerler de verildi.

Yozgat’tan eğitime katılan ekip Yozgat’ta kendi ekiplerini oluşturarak Antalya’da aldıkları eğitimleri kendi ekiplerine aktaracaklar. 2 Mayıs tarihinde uygulanmaya başlanacak projeyle bir ay içinde ülke genelindeki yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencisinin test ve ölçümlerinin tamamlanması planlanıyor.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Türk sporunun geleceği için, olimpiyatlarda ve milli takımlar düzeyinde Türkiye’nin en iyi şekilde temsil edilip sporcu altyapısının oluşturulması amacıyla başlatılan projeyle alakalı bakanlıklarının eğitim verdiğini söyledi. Projede, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılmasının hedeflendiğini dile getiren Güneşer, ‘’Antalya’da yapılan eğitime katılan Yozgat ekibi, oluşturacağı ekipler ile orada aldıkları bilgileri paylaşıp sporcu taraması yapacağız. Bakanlığımızın öngördüğü sayıya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.