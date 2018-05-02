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Yeşilöz Sorgun Belediyespor’da

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Yoğun bir şekilde sürdürdüğü transfer çalışmalarında Sefer Metin Yeşilöz’ü de renklerine bağladı.

Yeşilöz Sorgun Belediyespor’da

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Yoğun bir şekilde sürdürdüğü transfer çalışmalarında Sefer Metin Yeşilöz’ü de renklerine bağladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Yeşilöz Sorgun Belediyespor’da

Sorgun Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Nihat Künbetli, şimdiye kadar 5 oyuncu ile anlaştıklarını söyledi. Transferde çalışmaları kapsamında 5 oyuncu daha kadrolarına katılımıyla planladıklarını dile getiren Künbetli, ‘’10 sporcuya ulaştıktan sonra kalan oyuncuları gençlerden takviye edeceğiz.  Mayıs ayı sonuna kadar transfer çalışmalarını tamamlamayı amaçlıyoruz.  Hedefimiz zirveye oynayacak bir takım oluşturmak. Planlarımızı bu doğrultuda yaptık. Transferlerimizi de buna göre gerçekleştiriyoruz. Bu plan çerçevesinde Göktuğ, Keremcan’ın ardından, Alperen Aydın, Eyüphan Ertuğral ve son alarak da Solhanspor’da forma giyen Sefer Metin Yeşilöz ile anlaşma sağladık. Transfer çalışmalarımız sürecek. Bu arada en az bir yabancı transferi yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Antrenör Ümit Terzi ise son transfer ile ilgili yaptığı açıklamada “1990 doğumlu ve 2.02 boyunda ki orta oyuncu Sefer Metin Yeşilöz voleybola Arkas’ta başladı. Sırasıyla Burhaniye Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye,  Gümüşhane Torul Gençlik,  Maliye Milli Piyango formaları giyen Yeşilöz son olarak geçen sezon Solhanspor formasıyla finallerde mücadele etti” diye konuştu.

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