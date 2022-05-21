Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’

Bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu’nun 10’uncusunu 22 Mayıs Pazar günü düzenleyen ve Yozgat’ta da Yeşilay Yozgat Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 10.30’da Yozgat Çapanoğlu Kentpark’ta toplanma alanında başlayacak. Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.

•Haber Merkezi•