Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’

Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından ‘Bisiklet Turu’ düzenlenecek. Yeşilay tarafından Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen ve geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu Yozgat’ta da gerçekleştirilecek.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:53
Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’

Bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu’nun 10’uncusunu 22 Mayıs Pazar günü düzenleyen ve Yozgat’ta da Yeşilay Yozgat Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 10.30’da Yozgat Çapanoğlu Kentpark’ta toplanma alanında başlayacak. Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi. 
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Rehabilitasyon merkezine ziyaret
Rehabilitasyon merkezine ziyaret
Müsabakalar Yozgat’ta
Müsabakalar Yozgat’ta
Kayaalp’ten açıklama
Kayaalp’ten açıklama
Turlar kaldığı yerden
Turlar kaldığı yerden
Dünya şampiyonasında Yozgat farkı
Dünya şampiyonasında Yozgat farkı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim