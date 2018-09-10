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Yerköy’ün hedefi büyük

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Yerköyspor, hedefini yüksek tutuyor.

Yerköy’ün hedefi büyük

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Yerköyspor, hedefini yüksek tutuyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Yerköy’ün hedefi büyük

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Yozgat çamlığında kamp yaparak başlayan Yerköyspor, kadrosunu şekillendirdi. Teknik patron Erhan Kayaaslan, iyi bir kadro oluşturduklarını belirterek, ‘’Yozgat amatör kümede oynayan arkadaşlarımı ve Yerköy’de iç transferde kalan arkadaşlarımız kaynaştırıp, bu kadroya katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza dahil etmeye çalıştık. Mevcut 17 arkadaşımız ile çok cüzi miktarlara anlaştık. Burada hatır gönül, yönetimin dürüst olması, önceki arkadaşlarımızın referansı, hocanın futbolculara yaklaşımı, futbolcular ile daha önceden olan diyaloğu gibi faktörler devreye girerek iyi bir kadro oluşturduk’’ dedi.
Kayaaslan, hedeflerinin öncelikle bulundukları gruptan çıkıp, daha sonra da play-off grubunu lider olarak tamamlamak olduğunu söyledi. Kayaaslan, ‘’Yozgatspor’un bu sezon sonunda bir üst lige çıkmasını umut ediyoruz. Kadromuzu, şampiyon olup, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de bir iki takviye ile oynayabilecek şekilde oluşturmaya çalıştık. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Bundan sonraki süreçte iyi çalışıp, iyi mücadele verip, şampiyonluk turunu atmak istiyoruz’’ diye konuştu. 
 

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