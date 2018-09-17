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Yerköy’ün güvencesi gençler

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele verecek olan Yerköyspor, oluşturduğu genç yeteneklerle hedefe ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Yerköy’ün güvencesi gençler

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele verecek olan Yerköyspor, oluşturduğu genç yeteneklerle hedefe ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Yerköy’ün güvencesi gençler

Teknik patron Erhan Kayaaslan, takımda yaş ortalamasının 22-23 olduğunu belirterek, ‘’Geçmişlerine baktığımızda Osmanlı altyapısında U21’ine kadar en az 100 maç oynamış 5 tane oyuncum var. Bir tane Malatya, bir tane Elazığ altyapısından oyuncumuz var. Yozgat’a Yerköy’e genç ama geçmişi dolu olan ve izlendiğinde göze hoş gelen bir takım oluşturma gayretinde olduk’’ dedi.
Kayaaslan, Yozgat çamlığında yaptıkları kamp programı ile futbolcuların birbirlerini daha iyi tanımaları ve kaynaşmalarını sağladıklarını kaydetti. Kayaaslan, ‘’Yaptığımız kampta bir yılda sağlayamayacağımız birlik beraberliği bir hafta içerisinde sağladık. Futbolun fiziksel değerlerini biliyoruz, sabah 6, öğlen 12 ve akşam 6 olmak üzere bu çocuklar ile kamp boyunca günde 3 antrenman yaptık. Sabah 5.30 kalkış vardı, hepsi benden önce kalkıp hazır oluyorlardı. Alınan rakamlar, ortam ve çocukların sahiplenmesi çok güzel’’ diye konuştu.
 

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