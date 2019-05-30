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Yerköyspor’un acı günü

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yerköyspor’un başarılı oyuncusu Zafer Öndeş’in annesi Hüsniye Öndeş trafik kazasında vefat etti.

Yerköyspor’un acı günü

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yerköyspor’un başarılı oyuncusu Zafer Öndeş’in annesi Hüsniye Öndeş trafik kazasında vefat etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Yerköyspor’un acı günü

Edinilen bilgiye göre Yerköyspor oyuncusu Zafer Öndeş’in kullandığı otomobil Yozgat Ankara yolu üzerinde Başıbüyüklü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Yerköyspor oyuncusu Zafer Öndeş ve babası Zahir Öndeş yaralanırken, annesi Hüsniye Öndeş ise hayatını kaybetti. Bizde ileri gazetesi olarak Yerköyspor camiasına, oyuncuları Hüseyin Öndeş ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuyoruz.

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