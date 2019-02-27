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Yerköyspor’dan profesyonel lige

Yerköyspor’dan Profesyonel Lige...

Yerköyspor’dan profesyonel lige

Yerköyspor’dan Profesyonel Lige...

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
8 Okunma
Yerköyspor’dan profesyonel lige

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda sezonu üçüncü sırada tamamlayan Yerköyspor, altyapısında yetiştirdiği genç oyuncusu Mücahit Emre Sivri Profesyonel olarak Spor Toto Üçüncü Ligi’ne gitti. Yerköyspor’un altyapısında yetisen ve altyapı U14-U15-U16 ve A takımımızda görev alan başarılı oyuncu Mücahit Emre Sivri’nin profesyonel 3 Ligi takımlarından Ankara Hacettepespor’a transfer olduğu duyuruldu.

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