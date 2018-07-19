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Yerköyspor Transfere doymuyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yerköyspor Transfere doymuyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yerköyspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Yerköyspor Transfere doymuyor

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yerköyspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Mustafa Yara ile resmi sözleşme imzaladı. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, oynadığı futbol ile, kişliği ile, karakteri ile Yozgat’ta sevilen ve her takımda bulunması istenilen bir oyuncu olan Mustafa Yara ile anlaştıklarını söyledi. Mustafa’nın orta sahanın her bölgesinde oynayabildiğini dile getiren Kayaaslan, ‘’Yozgat Gençlerbirliği altyapısından yetişen Mustafa kardeşimiz Yozgat İl Özel İdarespor takımında, son olarak ta Şefaatlispor’un başarısı için ter döktü. Uzun yıllardır takip ettiğim, altyapısını da bildiğim inandığım güvendiğim, oynadığı takımlara katkı sağlayan bir kardeşimiz. Bundan dolayı da takımıma kazandırdığımız için mutluyum. Takımımıza güç katacağına inanıyorum’’ dedi. 

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