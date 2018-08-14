Yerköyspor Ligi Bekliyor

Yerköyspor yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğru plan, doğru bütçe, doğru yönetim, doğru hoca, doğru oyuncular, doğru sistem ve prensipler doğru sözlerin başarının faktörleri olduğunu bilen ve bu prensiplerden hareketle yeni sezonda hedefi olan bir takım oluşturmak gayesiyle çalışmalarını planlamış ve bugün itibari ile taraftarına ve spor kamu oyunu bilgilendirme gereği duyduklarını söylediler. İç transferde 4 tanesi alt yapı çıkışlı olmak üzere 9 oyuncu ile anlaşma yaptıklarının belirtildiği açıklamada şöyle denildi; ‘’Dış transferde 9 oyuncumuzla 4 Yozgat amatör kümeden, 1 kaleci olmak üzere 5 i dışardan anlaşma yapılmıştır. Kulüp Lokali ve tesisi bakım onarım çalışmalarından geçirilmiştir. Takımımızın malzeme ihtiyacı temin edilmiştir. Takımımızın kamp programı hazırlanmış kamp yeri ve tarihi belirlenmiştir. Takımımızın Yaz futbol okulu genel kaptanımızın direktörlüğü ve 3 Antrenörümüzle birlikte Temmuz ayı itibari ile faaliyete geçirilmiş, 17 Ağustos Cuma günü itibari ile sonuçlanacaktır. Burada tespit edilen yetenekli çocuklarımız lisans işlemleri yapılarak Yerköyspor ailesine katılacaklardır. Yerköyspor kulübü olarak Yerköy - Yozgat ve Türk futboluna çocuklarımızla gençlerimizle büyüklerimizle katlı sağlamak ve menfaat gözetmeksizin karşılıksız hizmet etmenin gururuyla ve onuruyla bundan sonrada çalışmalarına devam edecektir. Takımımıza önceki sezonlarda hizmet etmiş oyuncularımıza teşekkür ederiz. Bu sezonda bizlerle beraber olmak isteyen içerden ve dışardan arkadaşlarımıza kardeşlerimize Kulüp olarak teşekkür ediyor sevgilerimizi sunuyoruz.’’