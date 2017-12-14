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Yerköyspor kendi yağı ile kavruluyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, Yerköylü gençlerde oluşan bir takım kurduklarını, onlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Yerköyspor kendi yağı ile kavruluyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, Yerköylü gençlerde oluşan bir takım kurduklarını, onlarla mücadele ettiklerini söyledi.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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Yerköyspor kendi yağı ile kavruluyor

Kayaaslan, Yerköyspor olarak A takımda Yerköylü sporcuları kadroda bulundururken, aynı zamanda da alt yapıya da büyük önem verdiklerini dile getirdi. Bu sene alt yapı kategorilerinin hepsinde mücadele ettiklerini hatırlatan Kayaaslan, ‘’Yerköy’de çok yetenekli sporcu gençlerimiz var. Bizler bunları tespit ederek altyapımıza kazandırdık. Bu gençlerimiz ile altyapı müsabakalarının hepsine katılarak mücadele ediyoruz. A takımımızda da dışarıdan değil de Yerköylü sporculardan bir kadro kurduk ve oyuncularımız gerçekten çok iyi oynuyorlar. Özverili bir şekilde Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele ediyorlar’’ dedi. 

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