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Yerköyspor kampı tamamladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor, Yozgat Çamlığında gerçekleştirdiği kamp çalışmasını tamamladı.

Yerköyspor kampı tamamladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor, Yozgat Çamlığında gerçekleştirdiği kamp çalışmasını tamamladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Yerköyspor kampı tamamladı

Kamp sonrasında futbolcularına konuşan Antrenör Erhan Kayaaslan, Pazartesi günü itibariyle başladıkları kamp çalışmalarının koşu, dayanıklılık bölümünü bitirmiş durumda oyduklarını söyledi. Bu süre içerisinde toplamda 180 dakikalık bir koşularının olduğunu dile getiren Kayaaslan, ‘’Günlük 30 dakika koşu yaptık, mesafe olarak ta yaklaşık 30 kilometre koştuk. Bu da çok önemli bir rakam. Bu tür dayanıklılık antrenmanlarında oyuncularım hazır gelmemiş olsalardı kesinlikle adale gruplarında, karında ve kasıkta sıkıntılar olurdu. Şuana kadar öyle bir şey ile karşılaşmadık. Bir ay öncesinde vermiş olduğumuz programı uygulamışsınız bundan da çok memnun oldum. Takım olarak sezon öncesi yaptığımız bu dayanıklılık çalışmasının faydalarını sezon içerisinde göreceğiz. Sezon başı kampları en üst liglerdeki takımlardan en alt liglerdeki takımlara kadar çok önemlidir. Çok verimli bir çalışma oldu’’ dedi. 
Başkan’dan kamp ziyareti
Yerköyspor’un Yozgat Çamlığında tamamlanan kampında kulüp başkanı Atilla Uyar oyuncularını yalnız bırakmadı. Hafta sonu takımının kampına katılan Başkan Atilla Uyar ve başkan yardımcısı Murat Küsmez, oyuncuları ile akşam yemeğinde de bir araya geldi. Kamp çalışmaları hakkında Antrenör Erkan Kayaaslan’dan bilgi alan Uyar, oyuncularına yeni sezon öncesinde başarı dileğinde bulundu. 
 

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