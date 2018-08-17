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Yerköyspor kadrosunu güçlendirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor, hem iç transferde hem de dış transferde toplam 18 futbolcu ile anlaştı.

Yerköyspor kadrosunu güçlendirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yerköyspor, hem iç transferde hem de dış transferde toplam 18 futbolcu ile anlaştı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Yerköyspor kadrosunu güçlendirdi

İç transferde 8 oyuncu ile el sıkışan Yerköyspor’da 8 oyuncunun dördü altyapıdan A takıma çıkarılan gençlerden oluştu. Dış transferde ise bir çok başarılı ismi renklerine kattı. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yerköyspor bayram sonrasında da Yozgat Çamlık Milli Parkında kamp çalışması yaparak güç depolayacak. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, doğru ve planlı bir çalışma ile transfer noktasında çok işler başardıklarını söyledi. 18 tane birbirinden yetenekli oyuncuları kadrolarına kattıklarını vurgulayan Kayaaslan, ‘’İyi bir sezon geçirip şampiyon olabilmek için kolları sıvadık. Bayram sonrasında bir hazırlık kampımız olacak ve hazırlık kampında oyuncularımız güçlerini depolayacaklar. Daha sonra lig hazırlıklarımızı Yerköy’de sürdüreceğiz. Hedefimiz şampiyonluk ve bunun için de sezonu erkenden açarak çalışmalarımıza başlayacağız’’ dedi. 

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