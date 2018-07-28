Yerköyspor her geçen daha da büyüyor

Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, açtıkları Yaz Futbol Okulu’na kayıt yaptırarak antrenmanlara katılan çocuk sayısının 55’in üzerine çıktıklarını söyledi. Çocuklarını açtıkları Yaz Futbol Okuluna gönderen velilere de teşekkür eden Kayaaslan, ‘’Biz büyük bir aileyiz ve bu büyük ailemizin fertleri her geçen daha da artıyor. Gerçekten bu sene futbol okulumuza gençlerimiz çok büyük ilgi gösteriyorlar. Birbirinden yetenekli ve gelecek vadeden bu gençlerimiz ileride Yozgat futboluna büyük hizmetler edeceklerdir’’ dedi.